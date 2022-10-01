В Екатеринбурге полицейские после увольнения могут получать повестки
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным ЕАН, в Екатеринбурге сотрудники полиции при увольнении или выходе на пенсию могут получать повестки. Издание ссылается на свой источник в правоохранительных органах.
Как объяснил инсайдер, сотрудники полиции при поступлении на работу сдают военные билеты в службу органов внутренних дел на ответственное хранение. Теперь, по его информации, полицейская кадровая служба передала военные билеты сотрудников в военкоматы.
В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.
Напомним, что в Екатеринбурге также стало известно, что сотрудникам полиции приказали сдать загранпаспорта.
Как объяснил инсайдер, сотрудники полиции при поступлении на работу сдают военные билеты в службу органов внутренних дел на ответственное хранение. Теперь, по его информации, полицейская кадровая служба передала военные билеты сотрудников в военкоматы.
«Если полицейский соберется уволиться или выйти на пенсию, то за военным билетом ему придется идти в военкомат. А там высока вероятность того, что им выдадут повестку в армию по мобилизации», – приводит слова своего источника издание.
В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.
Напомним, что в Екатеринбурге также стало известно, что сотрудникам полиции приказали сдать загранпаспорта.
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В Екатеринбурге у полицейских стали забирать загранпаспорта
01 октября 2022
01 октября 2022