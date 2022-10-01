В Екатеринбурге полицейские после увольнения могут получать повестки

«Если полицейский соберется уволиться или выйти на пенсию, то за военным билетом ему придется идти в военкомат. А там высока вероятность того, что им выдадут повестку в армию по мобилизации», – приводит слова своего источника издание.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости