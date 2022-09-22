В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 29 сентября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Первоуральске ищут 42-летнюю Марту Богданову. С 29 сентября этого года её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Женщина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. В день пропажи была одета в куртку вишнёвого цвета, чёрные брюки и тёмно-красные ботинки.
Подчеркивается, что Богданова нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
Женщина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. В день пропажи была одета в куртку вишнёвого цвета, чёрные брюки и тёмно-красные ботинки.
Подчеркивается, что Богданова нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
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