Новый районный суд может появиться в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Законодательном собрании Свердловской области готовят проект закона о создании нового районного суда в Екатеринбурге. Он будет рассматривать дела жителей Академического района города.Академический — самый новый район Екатеринбурга. Он был образован в 2020-м году. Район быстро растёт, развивается и наполняется жителями. На данный момент в нём проживает уже более 100 тысяч человек. А вот судить-рядить всех этих людей приходится в других судах города — Ленинском и Верх-Исетском, которые уже не справляются с потоком дел «не своего» района.В начале марта текущего года уже предпринималась попытка организовать новый судебный орган. Депутаты единогласно проголосовали за законопроект о создании Академического суда, но в Госдуму обращение так и не поступило. А именно депутаты Госдумы решают, создавать Академический суд или не создавать. Теперь Законодательное Собрание Свердловской области подготавливает новый проект для обращения в Думу.