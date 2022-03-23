На улице Кузнецова в Екатеринбурге на полгода введут одностороннее движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Кузнецова на полгода вводится одностороннее движение. Речь идет об участке от Калинина до Уральских Рабочих.Ограничение связано со строительством многоэтажки в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина. Одностороннее движение введут с 5 апреля по 1 октября.На данном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобством и заранее планировать свой маршрут.