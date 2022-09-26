В Свердловской области подтвердили 1 336 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 336 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 522 276 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 2 701 пациента. Всего вылечились 493 953 свердловчанина.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 822.
В связи с выздоровлением выписали 2 701 пациента. Всего вылечились 493 953 свердловчанина.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 822.
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