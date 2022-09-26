В Свердловской области подтвердили 1 336 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 336 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 522 276 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 2 701 пациента. Всего вылечились 493 953 свердловчанина.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 822.