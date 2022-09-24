В Екатеринбурге может появиться абонемент на парковку в центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Для жителей Екатеринбурга, которым приходится часто парковаться в центре города, возможно, введут специальный абонемент. Об этом обмолвились в городе.Обладатель абонемента сможет экономить какую-то сумму за платные парковки в центре столицы, оплачивая не каждый час, пока его машина стоит где-нибудь в районе Площади 1905-го года, но покупая месячное право оставлять её там сколь угодно долго. Похожая система уже действует в двух других столицах страны — в Санкт-Петербурге и в Москве. Пока же екатеринбуржцы тратят по 30 рублей в час за парковки в центральной части города. А если паркуются в неположенном месте, то рискуют нарваться на крупный штраф.Впрочем, если система парковочного абонемента и будет введена в Екатеринбурге, то ещё нескоро. «Важно добиться, чтобы люди привыкли платить за парковку. Хотим, чтобы для водителей это стало понятным и обязательным к исполнению. Когда мы этого добьемся, и оплата парковки будет на уровне 90-95%, то введём разного рода льготы, карты и абонементы», — пояснила начальник отдела информационного сопровождения Администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян в интервью информационному агентству «Моменты».