Волонтеры объявили на Урале сбор гуманитарной помощи для мобилизованных
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области волонтеры движения «Мы вместе» объявили акцию «Согреем нашей заботой» для поддержки мобилизованных уральцев и их семей.
Пункт сбора гуманитарной помощи для мобилизованных находится в Доме добровольцев Свердловской области на улице Крылова, 2 в Екатеринбурге. Он работает круглосуточно.
В первую очередь, в пункте принимают теплые вещи и продукты питания длительного хранения со сроком годности не менее трех месяцев.
Также волонтеры готовы адресно помогать семьям мобилизованных. Телефон для справок: +7 (343) 382-23-77.
Ранее депутат Госдумы РФ Максим Иванов заявил о нехватке оборудования и материалов для размещения мобилизованных свердловчан в уральском окружном учебном центре в Елани. По его данным, в палатках даже нет полов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную ситуацию.
Пункт сбора гуманитарной помощи для мобилизованных находится в Доме добровольцев Свердловской области на улице Крылова, 2 в Екатеринбурге. Он работает круглосуточно.
– Акцент сделали на сборе теплых вещей, хотим поддержать наших защитников. Все, что положено – им все предоставляется, но все равно хочется позаботиться, поддержать наших ребят, – говорит руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.
В первую очередь, в пункте принимают теплые вещи и продукты питания длительного хранения со сроком годности не менее трех месяцев.
Также волонтеры готовы адресно помогать семьям мобилизованных. Телефон для справок: +7 (343) 382-23-77.
Ранее депутат Госдумы РФ Максим Иванов заявил о нехватке оборудования и материалов для размещения мобилизованных свердловчан в уральском окружном учебном центре в Елани. По его данным, в палатках даже нет полов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную ситуацию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Камышлове объявили сбор гуманитарной помощи для мобилизованных
28 сентября 2022
28 сентября 2022
Мобилизованным свердловчанам могут выплачивать по 180 тысяч рублей
26 сентября 2022
26 сентября 2022