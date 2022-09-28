Волонтеры объявили на Урале сбор гуманитарной помощи для мобилизованных

– Акцент сделали на сборе теплых вещей, хотим поддержать наших защитников. Все, что положено – им все предоставляется, но все равно хочется позаботиться, поддержать наших ребят, – говорит руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости