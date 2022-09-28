В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке Малышева – Гагарина

16.22 Четверг, 29 сентября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уже завтра закроют движение транспорта на перекрестке Малышева – Гагарина. Ограничения будут действовать с 23.30 30 сентября до 04.30 3 октября и с 23.30 7 октября до 04.30 20 октября.

Перекрытие связано с ремонтом трамвайных путей. Напомним, что из-за ограничений будет остановлено движение троллейбусов от конечной «Академическая» до остановки «Центральная гостиница». Также от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной «40 лет ВЛКСМ» не будут курсировать трамваи. Изменения схемы движения трамваев и троллейбусов мы публиковали ранее.

Кроме того, в связи с перекрытием будет изменена схема движения автобусов №№70, 077, 25, 58, 61 и 94. Они будут курсировать по улице Мира, площади Кирова, проспекту Ленина, улице Гагарина и Малышева в направлении Восточной.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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