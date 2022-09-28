В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке Малышева – Гагарина
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уже завтра закроют движение транспорта на перекрестке Малышева – Гагарина. Ограничения будут действовать с 23.30 30 сентября до 04.30 3 октября и с 23.30 7 октября до 04.30 20 октября.
Перекрытие связано с ремонтом трамвайных путей. Напомним, что из-за ограничений будет остановлено движение троллейбусов от конечной «Академическая» до остановки «Центральная гостиница». Также от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной «40 лет ВЛКСМ» не будут курсировать трамваи. Изменения схемы движения трамваев и троллейбусов мы публиковали ранее.
Кроме того, в связи с перекрытием будет изменена схема движения автобусов №№70, 077, 25, 58, 61 и 94. Они будут курсировать по улице Мира, площади Кирова, проспекту Ленина, улице Гагарина и Малышева в направлении Восточной.
Перекрытие связано с ремонтом трамвайных путей. Напомним, что из-за ограничений будет остановлено движение троллейбусов от конечной «Академическая» до остановки «Центральная гостиница». Также от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной «40 лет ВЛКСМ» не будут курсировать трамваи. Изменения схемы движения трамваев и троллейбусов мы публиковали ранее.
Кроме того, в связи с перекрытием будет изменена схема движения автобусов №№70, 077, 25, 58, 61 и 94. Они будут курсировать по улице Мира, площади Кирова, проспекту Ленина, улице Гагарина и Малышева в направлении Восточной.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На перекрестке Чемпионов – Любви в Екатеринбурге ограничат движение
27 сентября 2022
27 сентября 2022
На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничат движение
28 сентября 2022
28 сентября 2022