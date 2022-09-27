В Екатеринбурге закроют движение трамваев и троллейбусов от УрФУ до ЖБИ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге временно закрывается движение трамваев и троллейбусов от УрФУ до ЖБИ. Об сообщили в ЕМУП «Гортранс».
Движение транспорта закроют из-за проведения ремонта трамвайных путей на перекрестке Малышева – Гагарина с 22.00 30 сентября до 05.00 3 октября и с 23.30 7 октября до 05.00 10 октября. Трамваи в это время не будут ездить по улицам Гагарина, Малышева и Сыромолотова от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.
Изменение схемы движения трамваев. Фото: ЕМУП «Гортранс»
Помимо этого, с 22.00 30 сентября до 05.00 3 октября закрывается движение троллейбусов по улицам Академическая, Мира, Малышева от конечной станции «Академическая» до гостиницы «Центральная» в обоих направлениях.
Движение транспорта закроют из-за проведения ремонта трамвайных путей на перекрестке Малышева – Гагарина с 22.00 30 сентября до 05.00 3 октября и с 23.30 7 октября до 05.00 10 октября. Трамваи в это время не будут ездить по улицам Гагарина, Малышева и Сыромолотова от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.
Изменение схемы движения трамваев. Фото: ЕМУП «Гортранс»
Помимо этого, с 22.00 30 сентября до 05.00 3 октября закрывается движение троллейбусов по улицам Академическая, Мира, Малышева от конечной станции «Академическая» до гостиницы «Центральная» в обоих направлениях.
Изменение схемы движения троллейбусов. Фото: ЕМУП «Гортранс»
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