Отопление в столице Урала полностью включат до 1 октября
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Отопление в Екатеринбурге полностью планируют включить до 1 октября. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
По словам Орлова, сейчас теплом обеспечены уже все детские сады, школы и больницы. В жилом фонде отопление включили еще не везде.
Напомним, что, по данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге ночью 30 сентября температура воздуха опустится -5°С.
По словам Орлова, сейчас теплом обеспечены уже все детские сады, школы и больницы. В жилом фонде отопление включили еще не везде.
«В жилом фонде есть локальные вопросы по двум десяткам домов. Везде работают бригады специалистов. В самое ближайшее время неисправности удастся устранить», – пишет Орлов.
Напомним, что, по данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге ночью 30 сентября температура воздуха опустится -5°С.
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