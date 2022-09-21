В Свердловской области вновь ожидаются заморозки
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге в ближайшие три дня вновь ожидаются заморозки. По ночам температура опустится до -7°С. На дорогах возможна гололедица.
Сегодня, 29 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Днем +1…+6°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Днем +2…+4°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 30 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…-7°С, днем +2…+7°С. Ветер ночью юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек, днем неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-5°С. Днем +3…+5°С. Ветер ночью юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек, днем неустойчивый слабый.
В субботу, 1 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…-7°С, днем +4…+9°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-5°С, днем +5…+7°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 29 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Днем +1…+6°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Днем +2…+4°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 30 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…-7°С, днем +2…+7°С. Ветер ночью юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек, днем неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-5°С. Днем +3…+5°С. Ветер ночью юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек, днем неустойчивый слабый.
В субботу, 1 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…-7°С, днем +4…+9°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-5°С, днем +5…+7°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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