В УрФУ создали ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Уральском федеральном университете создали ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.
В ситуационном центре собирают вопросы о частичной мобилизации от студентов, преподавателей и сотрудников. Обратиться можно по телефону +7 (800) 100-50-44 или электронной почте help@urfu.ru.
Напомним, что в Свердловской области также действует горячая линия по вопросам частичной мобилизации.
В ситуационном центре собирают вопросы о частичной мобилизации от студентов, преподавателей и сотрудников. Обратиться можно по телефону +7 (800) 100-50-44 или электронной почте help@urfu.ru.
Напомним, что в Свердловской области также действует горячая линия по вопросам частичной мобилизации.
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