Свердловский облсуд отменил приговор осужденному на пять лет врачу
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оправдал ветерана боевых действий и врача екатеринбургской клинической больницы № 40 Владимира Громова, которого ранее приговорили к колонии за то, что он помочился в кустах и это заметили дети.
Напомним, что Сысертский суд в феврале назначил Владимиру Громову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста». Все дело в том, что врач помочился в кустах в поселке Большой Исток, и в этот момент его заметили две девочки.
В августе в Екатеринбурге начали собирать подписи в поддержку Владимира Громова. Письмо было опубликовано на портале Change.org и адресовано губернатору Евгению Куйвашеву, генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе СКР Александру Бастрыкину. Горожане указали в письме, что осужденный врач пережил инсульт и страдает из-за болезни мочевыводящих путей. Авторы письма отмечали, что мужчина физически не может терпеть, когда хочет в туалет, а в его действиях не было злого умысла.
Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Владимиру Громову и признал врача невиновным.
«Громов оправдан по обоим эпизодам: в одном случае из-за отсутствия события преступления, в другом – из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что Сысертский суд в феврале назначил Владимиру Громову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста». Все дело в том, что врач помочился в кустах в поселке Большой Исток, и в этот момент его заметили две девочки.
В августе в Екатеринбурге начали собирать подписи в поддержку Владимира Громова. Письмо было опубликовано на портале Change.org и адресовано губернатору Евгению Куйвашеву, генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе СКР Александру Бастрыкину. Горожане указали в письме, что осужденный врач пережил инсульт и страдает из-за болезни мочевыводящих путей. Авторы письма отмечали, что мужчина физически не может терпеть, когда хочет в туалет, а в его действиях не было злого умысла.
Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Владимиру Громову и признал врача невиновным.
«Громов оправдан по обоим эпизодам: в одном случае из-за отсутствия события преступления, в другом – из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
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