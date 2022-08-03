В Екатеринбурге собирают подписи в поддержку осужденного на пять лет врача

17.59 Четверг, 4 августа 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге собирают подписи в поддержку врача и ветерана Владимира Громова, которого осудили по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В феврале этого года суд приговорил Владимира Громова к пяти годам колонии строгого режима за то, что он сходил в туалет на улице в кустах в поселке Большой Исток. Когда он справлял нужду, его увидели две девочки. По данным «Уралинформбюро», в своих показаниях они упоминали термин «фрикционные движения».

Письмо в поддержку осужденного врача опубликовано на портале Change.org адресовано свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе СКР Александру Бастрыкину, председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко, руководителю рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Владимиру Лозбиневу.

В письме горожане указали, что Владимир Громов пережил инсульт и страдает из-за болезни мочевыводящих путей. По словам авторов письма, мужчина физически не может терпеть, когда хочет в туалет, а в его действиях не было злого умысла.

Сейчас врач находится в больнице при исправительной колонии №2 Свердловской области. 14 сентября состоится суд по апелляции защитников Громова.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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12:03 Оргкомитет отмененной в Екатеринбурге Универсиады-2023 подвергся критике борцов с коррупцией
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