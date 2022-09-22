Уральский историк стал видеоблогером
Общество
Стоп-кадр видео с You-Tube канала Popular History in Coins
Известный уральский историк и общественный активист, глава уральского общества «Мемориал»* стал видеоблогером. На всемирно популярном видеохостинге You-Tube он завёл канал под названием «Popular History in Coins» (то есть, «Популярная история в монетах»).
Первый ролик на канале датирован июлем этого года. За прошедшие 2 месяца там накопилось около трёх десятков коротких, на 5-6 минут видео с рассказом о какой-либо странице истории, а рассказ ведётся через примеры исторических монет (то есть, канал будет интересен ещё и нумизматам). Названия роликов показывают, как широка география и временной разброс излагаемых сюжетов: «Любимая монетка Карлсона», «Чешский лев шагает по Европе», «Франки от дяди Сэма».
Сам автор так презентует свой канал: «Историко-просветительский проект, адресованный в первую очередь молодежи, но и всем, кто интересуется историей. Из небольших сюжетов, посвященных отдельным фигурам и событиям прошлого, как из разрозненных ребусов, постепенно будет складываться единая картина всемирной истории, в которой все события и явления так или иначе связаны между собой, образуя единый природный процесс. И в каждом рассказе обязательно присутствуют монеты – ценнейший источник наших представлений о прошлом, в котором воплощены знания и умения, мировоззрение и стремления людей разных эпох, стран и народов».
К сожалению, пока у видеоканала Алексея Мосина крайне мало подписчиков — менее ста. Исправить это пытается «уральский гусар», известный пиарщик Ярослав Ширшиков, который бросил сегодня в своём телеграм-канале призыв «Все подписываемся и просвещаемся!». «Вечерние Ведомости» к призыву присоединяются — «Популярная история в монетах» как раз тот случай, когда о событиях прошлого рассказывается с научной точностью, но при этом крайне увлекательно.
* Внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов
Первый ролик на канале датирован июлем этого года. За прошедшие 2 месяца там накопилось около трёх десятков коротких, на 5-6 минут видео с рассказом о какой-либо странице истории, а рассказ ведётся через примеры исторических монет (то есть, канал будет интересен ещё и нумизматам). Названия роликов показывают, как широка география и временной разброс излагаемых сюжетов: «Любимая монетка Карлсона», «Чешский лев шагает по Европе», «Франки от дяди Сэма».
Сам автор так презентует свой канал: «Историко-просветительский проект, адресованный в первую очередь молодежи, но и всем, кто интересуется историей. Из небольших сюжетов, посвященных отдельным фигурам и событиям прошлого, как из разрозненных ребусов, постепенно будет складываться единая картина всемирной истории, в которой все события и явления так или иначе связаны между собой, образуя единый природный процесс. И в каждом рассказе обязательно присутствуют монеты – ценнейший источник наших представлений о прошлом, в котором воплощены знания и умения, мировоззрение и стремления людей разных эпох, стран и народов».
К сожалению, пока у видеоканала Алексея Мосина крайне мало подписчиков — менее ста. Исправить это пытается «уральский гусар», известный пиарщик Ярослав Ширшиков, который бросил сегодня в своём телеграм-канале призыв «Все подписываемся и просвещаемся!». «Вечерние Ведомости» к призыву присоединяются — «Популярная история в монетах» как раз тот случай, когда о событиях прошлого рассказывается с научной точностью, но при этом крайне увлекательно.
* Внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов
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