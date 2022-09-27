Еще 2 330 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область опустилась на второе место по суточной заболеваемости коронавирусом, уступив Москве. За сутки в регионе COVID-19 подтвердили у 2 330 человек. Всего в области зарегистрировано 519 077 случаев болезни.По выздоровлению выписали 1 765 пациентов. Всего вылечились 489 028 свердловчан.За сутки от коронавируса в Свердловской области умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 819.