Омбудсмен в Свердловской области рассказала о жалобах из-за частичной мобилизации
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о поступающих жалобах из-за частичной мобилизации. Она подтвердила, что повестки приходят и тем, у кого проблемы со здоровьем. Также омбудсмен признала проблемы в учебном центре в Елани. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал».
По словам Мерзляковой, по вопросам частичной мобилизации поступает много обращений. Омбудсмен лично посещает военкоматы и находится в постоянном контакте с военным комиссариатом. При этом она заявляет, что в Свердловской области «достаточно ответственно подошли к набору призывников».
Татьяна Мерзлякова отмечает, что есть случаи, когда повестки приходят к резервистам, у которых есть проблемы со здоровьем. Однако, по ее словам, речь идет в большинстве случаев о тех, кто заболел после прохождения службы и не уведомил об этом военкомат.
Много обращений к уполномоченному по правам человека в регионе поступает от врачей. Например, 58-летний врач получил повестку, но у него нет опыта работы в боевых условиях, да и он не хочет отправляться в зону боевых действий. Его планировали отправить в приграничные территории, но в результате разрешили остаться.
Омбудсмен сообщила и о проблемах с учебным центром в Елани, куда отправляют мобилизованных. Она заявляет, что в учебном центре не ожидали «такого наплыва резервистов», поэтому на кухню выстраиваются большие очереди, а кому-то не хватает спальных мест.
При этом о проблеме с нехваткой оборудования и материалов для размещения мобилизованных свердловчан в уральском окружном учебном центре в Елани Татьяна Мерзлякова не упомянула. Напомним, что, по данным депутата Госдумы Максима Иванова, в палатках в Елани даже нет полов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную ситуацию.
Татьяна Мерзлякова также заявила, что в военкоматах встречает мужчин, которые хотят добровольно отправиться в зону боевых действий, но еще не получили повестки. Также к омбудсмену обращаются матери с просьбой мобилизовать их сыновей, которые имеют проблемы с наркотиками. Однако в военкоматах говорят, что такие в армии не нужны.
Также в ЧВК, по словам омбудсмена, принимают бывших заключенных из области, кто хотел бы служить.
По словам Мерзляковой, по вопросам частичной мобилизации поступает много обращений. Омбудсмен лично посещает военкоматы и находится в постоянном контакте с военным комиссариатом. При этом она заявляет, что в Свердловской области «достаточно ответственно подошли к набору призывников».
Татьяна Мерзлякова отмечает, что есть случаи, когда повестки приходят к резервистам, у которых есть проблемы со здоровьем. Однако, по ее словам, речь идет в большинстве случаев о тех, кто заболел после прохождения службы и не уведомил об этом военкомат.
– Есть и другие случаи, когда призывники годные, но военкомы идут на уступки. Например, к нам обращался мужчина, который подлежит мобилизации, но у него ребенок-инвалид и он не хочет в таких условиях оставлять жену одну. После нашего обращения ему разрешили остаться, – рассказывает омбудсмен.
Много обращений к уполномоченному по правам человека в регионе поступает от врачей. Например, 58-летний врач получил повестку, но у него нет опыта работы в боевых условиях, да и он не хочет отправляться в зону боевых действий. Его планировали отправить в приграничные территории, но в результате разрешили остаться.
Омбудсмен сообщила и о проблемах с учебным центром в Елани, куда отправляют мобилизованных. Она заявляет, что в учебном центре не ожидали «такого наплыва резервистов», поэтому на кухню выстраиваются большие очереди, а кому-то не хватает спальных мест.
– Но все это решается. В четверг поеду туда, буду разговариваться с мужчинами, – добавила Мерзлякова.
При этом о проблеме с нехваткой оборудования и материалов для размещения мобилизованных свердловчан в уральском окружном учебном центре в Елани Татьяна Мерзлякова не упомянула. Напомним, что, по данным депутата Госдумы Максима Иванова, в палатках в Елани даже нет полов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную ситуацию.
Татьяна Мерзлякова также заявила, что в военкоматах встречает мужчин, которые хотят добровольно отправиться в зону боевых действий, но еще не получили повестки. Также к омбудсмену обращаются матери с просьбой мобилизовать их сыновей, которые имеют проблемы с наркотиками. Однако в военкоматах говорят, что такие в армии не нужны.
– Поэтому сейчас пытаемся отправить их в частные военные компании (ЧВК), уже направили запросы, но не знаем, возьмут ли, – поясняет Мерзлякова.
Также в ЧВК, по словам омбудсмена, принимают бывших заключенных из области, кто хотел бы служить.
– Но бывших заключенных из Свердловской области, кто хотел бы служить, но не может попасть в армию, в ЧВК принимают. Но прямо из колоний никого не забирают, речь только о бывших заключенных, – подчеркнула омбудсмен.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области мобилизировали более тысячи запасников
23 сентября 2022
23 сентября 2022
Свердловским резервистам разрешили выезжать за пределы России
28 сентября 2022
28 сентября 2022