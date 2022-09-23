Омбудсмен в Свердловской области рассказала о жалобах из-за частичной мобилизации

– Есть и другие случаи, когда призывники годные, но военкомы идут на уступки. Например, к нам обращался мужчина, который подлежит мобилизации, но у него ребенок-инвалид и он не хочет в таких условиях оставлять жену одну. После нашего обращения ему разрешили остаться, – рассказывает омбудсмен.

– Но все это решается. В четверг поеду туда, буду разговариваться с мужчинами, – добавила Мерзлякова.

– Поэтому сейчас пытаемся отправить их в частные военные компании (ЧВК), уже направили запросы, но не знаем, возьмут ли, – поясняет Мерзлякова.

– Но бывших заключенных из Свердловской области, кто хотел бы служить, но не может попасть в армию, в ЧВК принимают. Но прямо из колоний никого не забирают, речь только о бывших заключенных, – подчеркнула омбудсмен.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости