Энергетики ликвидировали последствия непогоды в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Энергетики филиала «Свердловэнерго» ликвидировали последствия непогоды и восстановили работу на линиях электропередачи в Сысертском, Белоярском и Каменск-Уральском городских округах. На данный момент электросетевой комплекс работает в штатном режиме.
Как сообщили в пресс-службе «Россети Урал», в аварийно-восстановительных работах участвовала 61 бригада в составе более 183 человек, также были задействованы 72 единицы спецтехники. Ликвидация последствий стихии проводилась в круглосуточном режиме.
Напомним, что вчера в Сысертском, Белоярском и Каменск-Уральском городских округах были зафиксированы локальные технологические нарушения. На утро специалисты филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» возобновили подачу электроэнергии 85% потребителей.
Сейчас отрабатываются точечные заявки в Сысертском и Белоярском городских округах.
Как сообщили в пресс-службе «Россети Урал», в аварийно-восстановительных работах участвовала 61 бригада в составе более 183 человек, также были задействованы 72 единицы спецтехники. Ликвидация последствий стихии проводилась в круглосуточном режиме.
Напомним, что вчера в Сысертском, Белоярском и Каменск-Уральском городских округах были зафиксированы локальные технологические нарушения. На утро специалисты филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» возобновили подачу электроэнергии 85% потребителей.
Сейчас отрабатываются точечные заявки в Сысертском и Белоярском городских округах.
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