Около 11 300 свердловчан остались без света из-за непогоды
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за сильного ветра и налипания мокрого снега на проводах зафиксированы аварийные отключения в электрических сетях. Свет частично отключили в Сысертском и Белоярском районах, а также в Каменске-Уральском.
Всего в регионе без электроснабжения сегодня остаются около 11 300 человек. По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, к аварийно-восстановительным работам привлечены 10 бригад.
Напомним, что на 26 сентября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, гололед и усиление ветра до 22 м/сек.
Всего в регионе без электроснабжения сегодня остаются около 11 300 человек. По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, к аварийно-восстановительным работам привлечены 10 бригад.
Напомним, что на 26 сентября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, гололед и усиление ветра до 22 м/сек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 26 сентября
25 сентября 2022
25 сентября 2022
В Свердловской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега
25 сентября 2022
25 сентября 2022
Во всех муниципальных образованиях Свердловской области подали тепло
24 сентября 2022
24 сентября 2022
В выходные в Свердловской области ожидаются небольшие дожди
23 сентября 2022
23 сентября 2022