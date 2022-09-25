Около 11 300 свердловчан остались без света из-за непогоды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области из-за сильного ветра и налипания мокрого снега на проводах зафиксированы аварийные отключения в электрических сетях. Свет частично отключили в Сысертском и Белоярском районах, а также в Каменске-Уральском.Всего в регионе без электроснабжения сегодня остаются около 11 300 человек. По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, к аварийно-восстановительным работам привлечены 10 бригад.Напомним, что на 26 сентября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, гололед и усиление ветра до 22 м/сек.