На уборку улиц Екатеринбурга вышли 369 рабочих

14.47 Вторник, 27 сентября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге коммунальные службы продолжают обработку мостов, подъемов и спусков на дорогу, а также расчистку тротуаров после вчерашнего снегопада. В уборке города задействовано 369 рабочих и 122 единицы спецтехники.

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова отметила, что благодаря оперативным действиям коммунальщиков обеспечено безопасное движение транспорта. Активное работы по расчистки от наледи продолжаются, особое внимание уделяется остановкам, пешеходным переходам и труднодоступным местам.

Кроме того, до сих пор проходит уборка упавших из-за сильного снегопада деревьев и веток. Их вывозят с дороги, расчищают пешеходные зоны и парки. Сообщается, что только в одном Орджоникидзевском районе за вчерашний день упало 196 крупных деревьев.

За минувшие сутки вывезено более 34 тонн грязи и 68 тонн мусора. Для обработки поверхности было использовано 37 тонн ПГМ (противогололедные материалы) и 13 тонн фракционного песка.

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Максим Маркин © Вечерние ведомости
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