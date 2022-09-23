В Нижнем Тагиле у певца Элвина Грея перед концертом украли синтезатор
Общество
Фото предоставлено Татьяной Ганенко / АН «Между строк»
Неизвестные в Нижнем Тагиле перед самым концертом украли синтезатор команды заслуженного артиста Башкортостана и Татарстана Элвина Грея. Он приехал в Свердловскую область с гастролями.
Как сообщает АН «Между строк» со ссылкой на директора агентства «Нижнетагильские гастроли» Татьяну Ганенко, днем 24 сентября техническая группа Элвина Грея готовилась к выезду на площадку. В автомобиль погрузили оборудование, а синтезатор забыли на скамейке. Пропажу обнаружили через несколько минут. Когда группа вернулась, то инструмента на месте уже не было.
На место происшествия вызвали сотрудников полиции. По записям с камер видно, что синтезатор забрали проходившие мимо девушка и молодой человек.
В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что заявление поступило в полицию, проводится проверка. Тех, кто узнал похитителей инструмента, просят сообщить информацию в отдел полиции №19 или по телефону: +7 (343) 597-69-32.
Отмечается, что украденному синтезатору нашли замену и концерт прошел успешно.
Как сообщает АН «Между строк» со ссылкой на директора агентства «Нижнетагильские гастроли» Татьяну Ганенко, днем 24 сентября техническая группа Элвина Грея готовилась к выезду на площадку. В автомобиль погрузили оборудование, а синтезатор забыли на скамейке. Пропажу обнаружили через несколько минут. Когда группа вернулась, то инструмента на месте уже не было.
На место происшествия вызвали сотрудников полиции. По записям с камер видно, что синтезатор забрали проходившие мимо девушка и молодой человек.
В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что заявление поступило в полицию, проводится проверка. Тех, кто узнал похитителей инструмента, просят сообщить информацию в отдел полиции №19 или по телефону: +7 (343) 597-69-32.
Отмечается, что украденному синтезатору нашли замену и концерт прошел успешно.
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