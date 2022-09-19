В мэрии Екатеринбурга пояснили, куда сообщать о поваленных деревьях
Общество
Фото: комитет благоустройства администрации Екатеринбурга / екатеринбург.рф
Накануне в Екатеринбурге прошел первый осенний снегопад, сопровождаемый сильным ветром. Непогода привела к многочисленным падениям деревьев и обилию сломанных веток. В мэрии рассказали, куда горожанам необходимо обращаться в таких ситуациях.
Как сообщила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, если дерево упало на проезжую часть или тротуар, нужно позвонить в районную администрацию – в отдел благоустройства либо в приемную – и назвать адрес. Если дерево упало во дворе, то обращаться стоит в управляющую компанию или ТСЖ, которое обслуживает данную территорию и жилой фонд.
При падении дерева на провода необходимо сообщить об этом в администрацию района, сотрудники которой разберутся, какому владельцу воздушной линии электропередач они принадлежат.
Если дерево упало на автомобиль, то владелец должен действовать как при ДТП: вызвать аварийного комиссара. При этом желательно, чтобы машина была застрахована.
Вчера в районные администрации уже поступили заявки о поваленных на дорогу деревьях.
Как сообщила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, если дерево упало на проезжую часть или тротуар, нужно позвонить в районную администрацию – в отдел благоустройства либо в приемную – и назвать адрес. Если дерево упало во дворе, то обращаться стоит в управляющую компанию или ТСЖ, которое обслуживает данную территорию и жилой фонд.
При падении дерева на провода необходимо сообщить об этом в администрацию района, сотрудники которой разберутся, какому владельцу воздушной линии электропередач они принадлежат.
Если дерево упало на автомобиль, то владелец должен действовать как при ДТП: вызвать аварийного комиссара. При этом желательно, чтобы машина была застрахована.
Вчера в районные администрации уже поступили заявки о поваленных на дорогу деревьях.
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