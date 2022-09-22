В екатеринбургском ЦПКиО реконструируют детскую площадку

19.51 Понедельник, 26 сентября 2022
Общество
Фото: ВК-группа «Парк Маяковского» / vk.com/ekbcpkio
В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (Екатеринбург) полным ходом идут работы по реконструкции детской зоны. Той, что расположена слева от центральной аллеи парка.

По проекту это будет игровая площадка для малышей, для строительства которой используют только экологичные материалы. Рядом с каруселями и качелями расположится батут для деток постарше. Будут здесь и песочницы, газоны, на которых не станут устанавливать угрожающие надписи «По газонам не ходить», и даже гамаки, в которых можно будет поваляться, расслабляясь после активной деятельности. Будет и «взрослая» зона, откуда родители смогут в комфорте наблюдать за вознёй своих чад.

Одна из особенностей работ по реконструкции детской площадки — ни одно из растущих там деревьев не спилят. Наоборот, при сооружении новых объектов используются все особенности ландшафта — растительность, возвышенности, полянки. Площадку дополнительно осветят новыми уличными фонарями.

По понятным причинам, в этом году оценить новую площадку уже не удастся. Её открытие состоится с наступлением тепла в 2023-м году.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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