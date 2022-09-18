УрФУ компенсирует студентам затраты на лечение у психотерапевта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Студенты Уральского федерального университета смогут получить часть потраченных на психотерапевтическую поддержку денег. Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.Как рассказали в университете, студенты очной формы обучения могут получить до 15 тысяч рублей на приемы врачей и назначенные ими лекарства. При этом услуги психологов и коучей не компенсируются.Чтобы получить средства на психотерапевтическую поддержку, необходимо написать заявление и предоставить чеки, подтверждающие расходы, в ГУК-309.