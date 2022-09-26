Мобилизованным свердловчанам могут выплачивать по 180 тысяч рублей
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мобилизованным жителям Свердловской области могут выплачивать по 180 тысяч рублей ежемесячно, если они будут находиться на территории Украины. Об этом сегодня рассказал военком Ревды Валерий Хлыстов на пункте сбора, сообщает «Ревдинский рабочий».
По словам Валерия Хлыстова, остальным свердловчанам, попавшим в ряды мобилизованных, но оставшимся на территории РФ, могут выплачивать по 35-40 тысяч рублей каждый месяц. Контракты, как говорит военком, будут заключаться на три месяца, полгода и год. Из них подготовка займет две-три недели.
Отметим, что подтверждения слов военкома Ревды Валерия Хлыстова от Минобороны и военкома Свердловской области области не было.
Напомним, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Недавно свердловское отделение общественного движения «Народный фронт» открыло горячую линию для ошибочно мобилизованных граждан.
По словам Валерия Хлыстова, остальным свердловчанам, попавшим в ряды мобилизованных, но оставшимся на территории РФ, могут выплачивать по 35-40 тысяч рублей каждый месяц. Контракты, как говорит военком, будут заключаться на три месяца, полгода и год. Из них подготовка займет две-три недели.
Отметим, что подтверждения слов военкома Ревды Валерия Хлыстова от Минобороны и военкома Свердловской области области не было.
Напомним, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Недавно свердловское отделение общественного движения «Народный фронт» открыло горячую линию для ошибочно мобилизованных граждан.
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