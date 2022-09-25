Свердловских водителей предупредили о гололеде
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области с сегодняшнего дня похолодало, выпали осадки в виде снега с дождем, что может стать причиной гололеда. Госавтоинспекция призывает водителей в непогоду быть особо внимательными на дороге.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, для исключения ДТП водителям рекомендуется выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений. Приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам, следует заранее снижать скорость.
Также быть особо внимательными советуют пешеходами. Для перехода дороги им следует выбирать регулируемые перекрестки и пешеходные переходы, а вечером и ночью необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, для исключения ДТП водителям рекомендуется выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений. Приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам, следует заранее снижать скорость.
Также быть особо внимательными советуют пешеходами. Для перехода дороги им следует выбирать регулируемые перекрестки и пешеходные переходы, а вечером и ночью необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
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