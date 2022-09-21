В Свердловской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, со следующей недели в Свердловской области сильно похолодает. Вместе с тем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололёд.
В понедельник, 26 сентября, в Свердловской области на севере преимущественно без осадков, на юге осадки, местами сильные и очень сильные в виде дождя и мокрого снега. Днём на юге в отдельных районах ожидается установление временного снежного покрова, налипание мокрого снега на провода и гололёд. Температура ночью 0…+3°C, местами заморозки до -4°C. Днём +2…+7°C. Ветер восточный 7-12 м/сек, местами порывы 17-22 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, сильные осадки виде дождя и мокрого снега. Ночью +1…+3°C, днём +2…+4°C. Ветер восточный 7-12 м/сек, ночью порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 27 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 0…-5°C, днём +2…+7°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без существенных осадков. Ночью -1…-3°C, днём +2…+4°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.
В среду, 28 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°C, днём 0…+5°C. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -1…-3°C, днём +2…+4°C. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 26 сентября, в Свердловской области на севере преимущественно без осадков, на юге осадки, местами сильные и очень сильные в виде дождя и мокрого снега. Днём на юге в отдельных районах ожидается установление временного снежного покрова, налипание мокрого снега на провода и гололёд. Температура ночью 0…+3°C, местами заморозки до -4°C. Днём +2…+7°C. Ветер восточный 7-12 м/сек, местами порывы 17-22 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, сильные осадки виде дождя и мокрого снега. Ночью +1…+3°C, днём +2…+4°C. Ветер восточный 7-12 м/сек, ночью порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 27 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 0…-5°C, днём +2…+7°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без существенных осадков. Ночью -1…-3°C, днём +2…+4°C. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.
В среду, 28 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°C, днём 0…+5°C. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -1…-3°C, днём +2…+4°C. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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