Свердловские колонии выпустили продукцию на 1,7 миллиарда рублей
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Свердловские колонии, по состоянию на начало этой недели, выпустили продукцию и оказали услуги на общую сумму 1 миллиард 741 миллион рублей. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
«Выполнили план по выпуску товарной продукции и оказанию услуг на 100% и выше 19 учреждений», – отметил Александр Левченко.
Среднесписочная численность осуждённых, привлечённых к оплачиваемому труду, составила 8348 человек, что является для свердловских колоний рекордом за последние 15 лет.
«Выполнили план по выпуску товарной продукции и оказанию услуг на 100% и выше 19 учреждений», – отметил Александр Левченко.
Среднесписочная численность осуждённых, привлечённых к оплачиваемому труду, составила 8348 человек, что является для свердловских колоний рекордом за последние 15 лет.
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