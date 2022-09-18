Свердловские колонии выпустили продукцию на 1,7 миллиарда рублей

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Свердловские колонии, по состоянию на начало этой недели, выпустили продукцию и оказали услуги на общую сумму 1 миллиард 741 миллион рублей. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.«Выполнили план по выпуску товарной продукции и оказанию услуг на 100% и выше 19 учреждений», – отметил Александр Левченко.Среднесписочная численность осуждённых, привлечённых к оплачиваемому труду, составила 8348 человек, что является для свердловских колоний рекордом за последние 15 лет.