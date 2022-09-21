В столице Урала на Уралмаше неизвестные пытались вскрыть машины
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Этой ночью в Екатеринбурге на Уралмаше у дома №2 на улице Кузнецова двое неизвестных пытались вскрыть несколько машин. Местные жители, заметив подозрительных личностей, вызвали полицию.
Однако со слов одного из горожан, правоохранители так и не приехали. Об этом он рассказал сообществу «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Произошедшее он также снял на видео, которым поделился с пабликом. На кадрах видно, как на стоянке двое мужчин сначала пытаются вскрыть багажники автомобилей, а потом дергают их двери.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу паблику сообщили, что заявлений по данному факту к ним не поступало, однако пообещали проверить информацию. Владельцев автомобилей в случае выявления повреждений транспорта или хищения имущества просят обратиться в отдел полиции №15 по телефону 356-42-15 или по номеру 102.
Однако со слов одного из горожан, правоохранители так и не приехали. Об этом он рассказал сообществу «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Произошедшее он также снял на видео, которым поделился с пабликом. На кадрах видно, как на стоянке двое мужчин сначала пытаются вскрыть багажники автомобилей, а потом дергают их двери.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу паблику сообщили, что заявлений по данному факту к ним не поступало, однако пообещали проверить информацию. Владельцев автомобилей в случае выявления повреждений транспорта или хищения имущества просят обратиться в отдел полиции №15 по телефону 356-42-15 или по номеру 102.
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