В столице Урала на Уралмаше неизвестные пытались вскрыть машины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Екатеринбурге на Уралмаше у дома №2 на улице Кузнецова двое неизвестных пытались вскрыть несколько машин. Местные жители, заметив подозрительных личностей, вызвали полицию.Однако со слов одного из горожан, правоохранители так и не приехали. Об этом он рассказал сообществу «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Произошедшее он также снял на видео, которым поделился с пабликом. На кадрах видно, как на стоянке двое мужчин сначала пытаются вскрыть багажники автомобилей, а потом дергают их двери.В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу паблику сообщили, что заявлений по данному факту к ним не поступало, однако пообещали проверить информацию. Владельцев автомобилей в случае выявления повреждений транспорта или хищения имущества просят обратиться в отдел полиции №15 по телефону 356-42-15 или по номеру 102.