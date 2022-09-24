Инсулинозависимую журналистку «Вечерних ведомостей» отпустили без составления протокола
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Журналиста «Вечерних ведомостей» Алевтину Трынову отпустили из отдела полиции без составления протокола. Стало известно, что её доставляли в отделение полиции №5.
Телефон нашей коллеге также вернули, мотивировав изъятие тем, что его необходимо было проверить «на розыск». А вот удостоверение журналиста полицейские оставили себе.
Наша редакция испытывала беспокойство по поводу задержания коллеги из-за того, что у Трыновой инсулинозависимая форма диабета.
Телефон нашей коллеге также вернули, мотивировав изъятие тем, что его необходимо было проверить «на розыск». А вот удостоверение журналиста полицейские оставили себе.
Наша редакция испытывала беспокойство по поводу задержания коллеги из-за того, что у Трыновой инсулинозависимая форма диабета.
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