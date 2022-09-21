В Екатеринбурге инсулизависимую журналистку «Вечерних ведомостей» задержали и увезли в неизвестном направлении

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга задержали журналистку «Вечерних ведомостей» Алевтину Трынову и увезли в неизвестном направлении. По некоторым данным, её, как и других задержанных журналистов, могли увезти в отдел полиции на автомобиле.Хотим обратить внимание, что у Трыновой инсулинозависимая форма диабета. Наша коллега не выходит на связь, связи с чем возникают опасение, что у неё вместе с телефоном могли забрать и шприц-ручку с инсулином.Редакция требует от полицейских предоставить Трыновой медицинскую безопасность, так как диабетик с инсулиновой формой без контроля уровня сахара в крови и в случае его резкого снижения на фоне стресса или резкого повышения может впасть в кому.Задержание журналистов в полиции объяснили необходимостью установить личность. По данным «It’s My City», у мужчин-журналистов сотрудники полиции переписывают все данные, в том числе уточняют, где они прописаны. Также корреспондентам задают вопросы об их службе в армии.