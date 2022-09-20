Сбитый машиной на Тагильском тракте кот превратился в настоящего красавца
Общество
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Сообщения на страницах екатеринбургского приюта «Клякса» чаще всего очень тяжело читать, а уж смотреть без содрогания фотографии к ним и вовсе невозможно. Такова уж специфика работы «Кляксы» — принимать под своё крыло увечных и больных животных и надеяться, что кто-то согласиться помочь.
Но есть и исключения. Например, сегодня в телеграм-канале приюта «Клякса» вы можете полюбоваться портретами шикарного кота Филиппа. А ведь не так давно его «фотокарточки» тоже подпадали под разряд «шок-контент». Подписи под свежими снимками напоминают о тех болезненных для кота днях. Филиппа нашли на Тагильском тракте в луже крови. Под ним лежал резиновый автомобильный коврик. Вся обстановка и состояние животного позволяли догадаться о том, что произошло: кота сбила машина, владелец которой «искупил свою вину» тем, что подложил под него коврик, но не догадался отвезти жертву ДТП в ветклинику. Что ж, догадались другие.
Хотя надежды были очень слабые, кота, получившего кличку Филипп, отвезли к известному в Екатеринбурге ветеринару, доктору Тебенькову. Рентген показал многочисленные переломы чуть ли не всех костей. Но кота всё равно взялись лечить. На это ушли месяц стационара и ещё 2 месяца усиленного ухода в «Кляксе». А когда Филипп «передумал умирать», нашлась девушка, которая захотела взять кота-инвалидика в свой дом. И теперь перемолотое колёсами автомобиля животное выглядит как настоящая фотомодель из глянцевых журналов звериной моды.
Но есть и исключения. Например, сегодня в телеграм-канале приюта «Клякса» вы можете полюбоваться портретами шикарного кота Филиппа. А ведь не так давно его «фотокарточки» тоже подпадали под разряд «шок-контент». Подписи под свежими снимками напоминают о тех болезненных для кота днях. Филиппа нашли на Тагильском тракте в луже крови. Под ним лежал резиновый автомобильный коврик. Вся обстановка и состояние животного позволяли догадаться о том, что произошло: кота сбила машина, владелец которой «искупил свою вину» тем, что подложил под него коврик, но не догадался отвезти жертву ДТП в ветклинику. Что ж, догадались другие.
Хотя надежды были очень слабые, кота, получившего кличку Филипп, отвезли к известному в Екатеринбурге ветеринару, доктору Тебенькову. Рентген показал многочисленные переломы чуть ли не всех костей. Но кота всё равно взялись лечить. На это ушли месяц стационара и ещё 2 месяца усиленного ухода в «Кляксе». А когда Филипп «передумал умирать», нашлась девушка, которая захотела взять кота-инвалидика в свой дом. И теперь перемолотое колёсами автомобиля животное выглядит как настоящая фотомодель из глянцевых журналов звериной моды.
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