Синоптики объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра объявили предупреждение об атмосферном загрязнении с 22 по 26 сентября в Свердловской области первой степени опасности из-за безветренной погоды.
Напомним, что вчера утром жители уральской столицы пожаловались на запах гари в Пионерском, Академическом, Юго-Западном районе и на Уралмаше. Также дымка была заметна в центре.
«С 20 часов 22 сентября до 20 часов 26 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится в сообщении синоптиков.
Напомним, что вчера утром жители уральской столицы пожаловались на запах гари в Пионерском, Академическом, Юго-Западном районе и на Уралмаше. Также дымка была заметна в центре.
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