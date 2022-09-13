Жители уральской столицы пожаловались на запах гари
Общество
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня утром уральскую столицу накрыл смог. На запах гари обратили внимание жители Пионерского, Уралмаша, Академического и Юго-Западного района. Также дымка смога была заметна в центре города.
Как позже сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре со ссылкой на оперативную информацию от МЧС, сейчас в Екатеринбурге действует несколько пожаров, и из-за слабого ветра дым не успевает рассеяться и стоит над городом.
На данный момент предупреждений о загрязнении воздуха в Свердловской области на сайте ФГБУ «Уральское УГМС» нет. Однако есть предупреждение о высокой пожарной опасности на юге Свердловской области, которые продлится до 24 сентября.
Как позже сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре со ссылкой на оперативную информацию от МЧС, сейчас в Екатеринбурге действует несколько пожаров, и из-за слабого ветра дым не успевает рассеяться и стоит над городом.
На данный момент предупреждений о загрязнении воздуха в Свердловской области на сайте ФГБУ «Уральское УГМС» нет. Однако есть предупреждение о высокой пожарной опасности на юге Свердловской области, которые продлится до 24 сентября.
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