В Свердловской области ищут 83-летнего мужчину, пропавшего 26 апреля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в посёлке городского типа Тугулым ищут 83-летнего Афанасия Безымянных. С 26 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Пожилой мужчина ростом 180 сантиметров, полного телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также звонить можно инфоргу поискового отряда Анастасии по номеру: 8 982 457-89-64.
Пожилой мужчина ростом 180 сантиметров, полного телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также звонить можно инфоргу поискового отряда Анастасии по номеру: 8 982 457-89-64.
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