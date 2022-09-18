В Свердловской области ищут 83-летнего мужчину, пропавшего 26 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в посёлке городского типа Тугулым ищут 83-летнего Афанасия Безымянных. С 26 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Пожилой мужчина ростом 180 сантиметров, полного телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также звонить можно инфоргу поискового отряда Анастасии по номеру: 8 982 457-89-64.