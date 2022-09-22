В Екатеринбурге адвокату Георгию Краснову назначили 10 суток ареста
Общество
Фото: Георгий Краснов
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал адвоката Георгия Краснова виновным по статье 19.3 КоАП и назначил ему 10 суток административного ареста. Решение выносил судья Михаил Осокин.
Защитником Краснова выступал сам Сергей Колосовский. Слушание дела длилось более пяти часов.
Напомним, что Георгия Краснова задержали 21 сентября в центре города. Адвокат находился недалеко от площади Труда по своей работе и не был участником протестной акции, но его задержали и на следующий день судили.
Краснов защищает артиста и музыканта Олега Ягодина, наше издание и нашего главного редактора Владислава Постникова.
Защитником Краснова выступал сам Сергей Колосовский. Слушание дела длилось более пяти часов.
«Плохо то, что при такой очевидной невиновности Краснова, всё равно приняли решение о его виновности. Это очень печально. Это может говорить о деградации системы правосудия. Будем обжаловать», – сказал Колосовский после вынесенного судьей решения.
Напомним, что Георгия Краснова задержали 21 сентября в центре города. Адвокат находился недалеко от площади Труда по своей работе и не был участником протестной акции, но его задержали и на следующий день судили.
Краснов защищает артиста и музыканта Олега Ягодина, наше издание и нашего главного редактора Владислава Постникова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В центре Екатеринбурга задержали известного адвоката
21 сентября 2022
21 сентября 2022
В Екатеринбурге возобновились задержания в центре города
22 сентября 2022
22 сентября 2022