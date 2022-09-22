В Екатеринбурге адвокату Георгию Краснову назначили 10 суток ареста

«Плохо то, что при такой очевидной невиновности Краснова, всё равно приняли решение о его виновности. Это очень печально. Это может говорить о деградации системы правосудия. Будем обжаловать», – сказал Колосовский после вынесенного судьей решения.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости