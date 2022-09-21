В Екатеринбурге будут судить задержанного вчера адвоката Георгия Краснова
Общество
Фото: Георгий Краснов
Сегодня в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга будут судить адвоката Георгия Краснова, который защищает артиста и музыканта Олега Ягодина, наше издание и нашего главного редактора Владислава Постникова. Заседание начнётся в ближайшее время.
Напомним, что вчера Георгий Краснов был задержан в центре города. Известно, что он находился недалеко от площади Труда по своей работе и не был участником протестной акции. Однако его задержали и составили протокол по статье 19.3 КоАП.
По некоторым данным, перед его задержанием журналистов перестали пускать на мост на Плотинке, однако после этого корреспондентам открыли проход.
Напомним, что вчера Георгий Краснов был задержан в центре города. Известно, что он находился недалеко от площади Труда по своей работе и не был участником протестной акции. Однако его задержали и составили протокол по статье 19.3 КоАП.
По некоторым данным, перед его задержанием журналистов перестали пускать на мост на Плотинке, однако после этого корреспондентам открыли проход.
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