Съёмки нового фильма Свердловской киностудии в самом разгаре
Общество
Фото: Свердловская киностудия / sverdlovskfilmstudio.com
Свердловская киностудия вошла в съёмочный период нового фильма «Сломя голову». А, поскольку он снимается в Екатеринбурге и многие сцены разворачиваются посреди городских пейзажей, то екатеринбуржцев ждёт немало сюрпризов.
Так, например, соцсети пестрят фотографиями известного музыканта, уроженца Таганрога Ромы Зверя, вокалиста группы «Звери». Многих жителей Екатеринбурга удивило его появление на улицах уральской столицы. А всё дело просто в том, что он получил роль в фильме и на Урал приехал не ради гастролей, а чтобы отснять сцены, в которых занят его персонаж. Вполне может быть, что скоро соцсети запестрят фотографиями других знаменитостей — Павла Деревянко и Надежды Михалковой. Они тоже попали в каст фильма «Сломя голову».
Жанр будущей картины на Свердловской киностудии определяют как «криминальная комедия». Режиссёром фильма выступил арт-директор студии Евгений Григорьев. Ранее он прославился в первую очередь в качестве документалиста. Но есть в его фильмографии и игровая постановка — фильм «Подельники».
Так, например, соцсети пестрят фотографиями известного музыканта, уроженца Таганрога Ромы Зверя, вокалиста группы «Звери». Многих жителей Екатеринбурга удивило его появление на улицах уральской столицы. А всё дело просто в том, что он получил роль в фильме и на Урал приехал не ради гастролей, а чтобы отснять сцены, в которых занят его персонаж. Вполне может быть, что скоро соцсети запестрят фотографиями других знаменитостей — Павла Деревянко и Надежды Михалковой. Они тоже попали в каст фильма «Сломя голову».
Жанр будущей картины на Свердловской киностудии определяют как «криминальная комедия». Режиссёром фильма выступил арт-директор студии Евгений Григорьев. Ранее он прославился в первую очередь в качестве документалиста. Но есть в его фильмографии и игровая постановка — фильм «Подельники».
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