В Свердловской области собираются открыть медвытрезвитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Такие знакомые многим мужчинам в советский период, и практически исчезнувшие в последнее время медвытрезвители снова могут стать частым кровом для некоторых граждан с особым пристрастием к алкоголю. Об этом заявила Татьяна Мерзлякова.Посетив вытрезвитель в Сургуте, уполномоченная по правам человека по Свердловской области, осталась под самым приятным впечатлением от сего заведения. «Уют, чистота и спасение жизни здесь гарантировано. А жителям города вытрезвитель добавит безопасности: пьяные и в состоянии наркотического опьянения совершают преступления куда чаще трезвых людей», — сказала Мерзлякова.Планируется, что финансироваться заведение, где пьяным гражданам дадут протрезветь в тишине и относительном покое, будет за счёт самих его постояльцев. Ночь в таком «отеле» будет стоить 4000 рублей. Тех, кто не сможет оплатить эту сумму (а есть подозрение, что их окажется подавляющее большинство), отправят отрабатывать «своим горбом». То есть, будет иметь место еще и «трудотерапия».В России медвытрезвители начали исчезать примерно с середины 90-х годов. Это сразу сказалось на росте преступности: многих выпивших тянет на разного рода «подвиги», в том числе — противоречащие российскому законодательству. К тому же, пьяный человек сам часто становится жертвой преступлений: обшарить карманы заснувшего посреди газона пьянчужки под силу даже ребёнку. Тем не менее, к концу «нулевых» годов система медвытрезвителей была фактически уничтожена. Восстановить её предложили в 2019-м году, а уже на следующий год Госдумой был принят закон, позволяющий открывать частные вытрезвители, но при патронаже государственных клиник.