В центре Екатеринбурга задержали известного адвоката

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Среди задержанных в центре Екатеринбурга оказался Георгий Краснов из адвокатской конторы «Логард». Он, в частности, выступал защитником на нашумевших делах актёра и музыканта Олега Ягодина, издания «Вечерние Ведомости» и отдельно — главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова.По имеющимся данным, Георгий Краснов сегодня не принимал участия ни в каких акциях. По Плотинке он проходил по своим делам и «попал под горячую руку» силовиков. А те этим вечером действуют так, словно им дан план, сколько человек необходимо задержать. Иначе сложно объяснить, что вместе с горожанами, которые, возможно, вышли выразить свою гражданскую позицию, «винтят» просто прогуливающихся по историческому скверу молодых людей, проезжающих мимо велосипедистов и даже ура-патриотов, которые высказываются в поддержку действий российских властей.На сегодняшнюю минуту известно, что задержано в центре города сегодня было более 40 человек. Около 30 из них доставили в отдел полиции №1 Екатеринбурга (улица Толмачева, 26).