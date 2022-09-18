В аэропорт Екатеринбурга впервые с 2020 года прибыл почтовый самолёт из Китая
Общество
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Первые за полтора года в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл почтовый самолёт из Китая с 58 тоннами посылок из интернет-магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В течение этих полутора лет отправления из Китая в Екатеринбург приходили, но не прямыми самолётами. Их доставляли по морю, железной дороге и с помощью автотранспорта. Об этом рассказал первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.
Он также объяснил, что авивационный транспорт является самым дорогим и быстрым. Благодаря такому способу доставки срок доставки от продавца в Китае до покупателя сокращается до двух денель в среднем.
В течение этих полутора лет отправления из Китая в Екатеринбург приходили, но не прямыми самолётами. Их доставляли по морю, железной дороге и с помощью автотранспорта. Об этом рассказал первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.
Он также объяснил, что авивационный транспорт является самым дорогим и быстрым. Благодаря такому способу доставки срок доставки от продавца в Китае до покупателя сокращается до двух денель в среднем.
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