В 4 городах Свердловской области появятся современные библиотеки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Казалось бы, с развитием Интернета надобность в публичных библиотеках резко снизилась. Но это не так в маленьких городах. Вот и многие населённые пункты Свердловской области по-прежнему нуждаются в заведении, где можно посидеть с книжкой в руках, полистать периодику и пообщаться друг с другом. И — как дань времени — войти в Интернет, если дома его не имеется.Всеми этими возможностями смогут скоро пользоваться жители 4-х свердловских городов: Верхней Салды, Дегтярска, Косулино и Серова. Здесь появятся библиотеки современного типа. На их обустройство выделено 30 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на ремонты уже существующих помещений, на оборудование компьютерами и Интернетом.В современных библиотеках, которые откроются в 4-х перечисленных городах, количество «макулатуры» на полках сведено к минимуму. Посетители по больше части получают доступ к информации в электронном виде. Электронными будут так же читательские билеты и система поиска нужных печатных книг (от которых полностью, конечно, не откажутся).