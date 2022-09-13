Пенсионерку из Первоуральска ошибочно посчитали умершей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске 75-летняя женщина осталась без пенсии из-за того, что ЗАГС ошибочно зарегистрировал её смерть, перепутав с умершей тезкой из Нижнего Тагила. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Первоуральска.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, тезка заявительницы умерла в июле 2022 года, тогда на основании ошибочной информации, поступившей из ОП № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» о личности умершей, ЗАГС Ленинского района Нижнего Тагила составил запись акта о смерти жительницы Первоуральска. В связи с этим в Управлении пенсионного фонда были прекращены выплаты пенсии.«С целью восстановления нарушенных прав местной жительницы прокурор города в Первоуральский городской суд направил заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния», – рассказали «Вечерним ведомостям» в ведомстве.