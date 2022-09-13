Пенсионерку из Первоуральска ошибочно посчитали умершей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Первоуральске 75-летняя женщина осталась без пенсии из-за того, что ЗАГС ошибочно зарегистрировал её смерть, перепутав с умершей тезкой из Нижнего Тагила. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Первоуральска.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, тезка заявительницы умерла в июле 2022 года, тогда на основании ошибочной информации, поступившей из ОП № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» о личности умершей, ЗАГС Ленинского района Нижнего Тагила составил запись акта о смерти жительницы Первоуральска. В связи с этим в Управлении пенсионного фонда были прекращены выплаты пенсии.
«С целью восстановления нарушенных прав местной жительницы прокурор города в Первоуральский городской суд направил заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния», – рассказали «Вечерним ведомостям» в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, тезка заявительницы умерла в июле 2022 года, тогда на основании ошибочной информации, поступившей из ОП № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» о личности умершей, ЗАГС Ленинского района Нижнего Тагила составил запись акта о смерти жительницы Первоуральска. В связи с этим в Управлении пенсионного фонда были прекращены выплаты пенсии.
«С целью восстановления нарушенных прав местной жительницы прокурор города в Первоуральский городской суд направил заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния», – рассказали «Вечерним ведомостям» в ведомстве.
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