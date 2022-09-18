В Екатеринбурге водители не поделили дорогу и разодрались
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 20 сентября, днём в центре Екатеринбурга водители не поделили дорогу и подрались. Инцидент произошёл недалеко от дома №4 на улице Воеводина. В полиции пообещали провести проверку.
По словам очевидцев, зачинщиком был водитель «KIA Rio». В какой-то момент он поехал по встречной полосе и начал ругаться на водителя фургона. Потом они вышли из машин и началась драка, пишет портал E1.RU.
Со слов свидетелей драки, у зачинщика была с собой маленькая лопата и он не отказался от возможности воспользоваться ей в драке. В результате ему удалось рассечь ухо оппонента. Только после этого прохожим удалось расцепить дерущихся мужчин.
По словам очевидцев, зачинщиком был водитель «KIA Rio». В какой-то момент он поехал по встречной полосе и начал ругаться на водителя фургона. Потом они вышли из машин и началась драка, пишет портал E1.RU.
Со слов свидетелей драки, у зачинщика была с собой маленькая лопата и он не отказался от возможности воспользоваться ей в драке. В результате ему удалось рассечь ухо оппонента. Только после этого прохожим удалось расцепить дерущихся мужчин.
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