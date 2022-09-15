В Берёзовском ищут 82-летнего пенсионера, пропавшего 19 сентября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Берёзовском ищут 82-летнего Людвига Чистополова. С 19 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Прорыв».Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами и седыми волосами. На момент пропажи пенсионер был одет в флисовую рубашку в клетку, чёрную куртку, синее трико, камуфляжную кепку и высокие сапоги. С собой у него была сумка чёрного цвета и удочки в тёмном мешке.Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пожилого человека, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00.Также можно звонить по номерам: 8 900 044-02-20 или 112.