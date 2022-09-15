В Берёзовском ищут 82-летнего пенсионера, пропавшего 19 сентября
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области в Берёзовском ищут 82-летнего Людвига Чистополова. С 19 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами и седыми волосами. На момент пропажи пенсионер был одет в флисовую рубашку в клетку, чёрную куртку, синее трико, камуфляжную кепку и высокие сапоги. С собой у него была сумка чёрного цвета и удочки в тёмном мешке.
Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пожилого человека, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00.
Также можно звонить по номерам: 8 900 044-02-20 или 112.
Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами и седыми волосами. На момент пропажи пенсионер был одет в флисовую рубашку в клетку, чёрную куртку, синее трико, камуфляжную кепку и высокие сапоги. С собой у него была сумка чёрного цвета и удочки в тёмном мешке.
Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пожилого человека, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00.
Также можно звонить по номерам: 8 900 044-02-20 или 112.
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