Первый некруглый юбилей отметит Сад Нурова в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первое пятилетие существования отметит в Екатеринбурге необычный уголок городской природы — Сад Нурова. Отметить его волонтёры решили «по-семейному», в тёплом кругу, работой и последующим умиротворённым отдыхом.В ближайшее воскресенье, 25-го сентября, Сад Нурова приглашает всех причастных к его созданию (и пока непричастных тоже) покопаться в земле, подготавливая грядки и клумбы к грядущим холодам. После несложных садовых работ будут угощения пловом, прогулки по саду с рассказом о его уютных уголках, обнимашки с деревьями и друг с другом. «В подарок от вас мы хотим собрать истории сада — весёлые, смешные, романтичные, поучительные, истории успеха, запуска проектов, судьбоносных встреч, создания семей и команд, истории о том, что значит Сад Нурова для вас или вашего сообщества», — пишут устроители юбилейного воскресенья в анонсе.Начало работ в воскресенье в 14:00. Тому, кто ещё там не успел за 5 лет побывать: Сад Нурова, высаженный на пустыре горожанами, находится в районе Царского моста, на улице Чапаева.