На территории Свердловской области продолжают гореть леса

11.01 Вторник, 20 сентября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Три лесных пожара остаются непотушенными в Свердловской области. Об этом сообщают в Авиалесоохране.

Так, по данным на начало 20 сентября, один пожар зафиксирован на землях лесного фонда. Ещё два – на землях населенных пунктов (общая площадь, пройденная огнем – 11 га).

Несмотря на начавшуюся осень, в России до сих пор горят леса – всего, по официальным данным, действует 14 лесных пожаров по стране, получается, что аж три из них в Свердловской области.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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