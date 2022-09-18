На территории Свердловской области продолжают гореть леса

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Три лесных пожара остаются непотушенными в Свердловской области. Об этом сообщают в Авиалесоохране.Так, по данным на начало 20 сентября, один пожар зафиксирован на землях лесного фонда. Ещё два – на землях населенных пунктов (общая площадь, пройденная огнем – 11 га).Несмотря на начавшуюся осень, в России до сих пор горят леса – всего, по официальным данным, действует 14 лесных пожаров по стране, получается, что аж три из них в Свердловской области.