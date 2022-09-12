Ельцин Центр предлагает киноманам вместе помянуть ушедшего гения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ельцин Центр отреагировал на смерть великого французского кинорежиссёра Жан-Люка Годара ретроспективой его фильмов. Три дня подряд в кинозале Ельцин Центра будут бесплатно (но по предварительной записи) показывать ленты ушедшего в мир иной гения.Ретроспектива начнётся в среду, 21-го сентября с показа самого известного из фильмов Годара — «На последнем дыхании». Эта кинокартина про мелкого преступника, застрелившего полицейского и пытающегося скрыться от преследований в объятиях симпатичной американки, положила многие принципы в монтаже и киносъёмке современного кино и стала одной из родительниц «новой волны» французского кинематографа. Молодого Жана-поля Бельмондо она сделала кинозвездой интеллектуального кино до того, как он стал звездой боевиков.На следующий день, 22-го сентября, ретроспективу продолжит фильм «Безумный Пьеро», где главную роль тоже сыграл Бельмондо. А закончится поминальный цикл кинопоказов 23-го сентября демонстрацией фильма «Мужское-женское».Кинорежиссёр Жан-Люк Годар умер 13-го сентября. Это было личным выбором 91-летнего человека, который решил прибегнуть к эвтаназии.