Екатеринбуржцы обнаружили тело кабана на берегу Шарташа
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне вечером в Екатеринбурге местные жители обнаружили мёртвого кабана, тело которого прибило к берегу Шарташа в районе улицы Рыбаков. Очевидцы предполагают, что это может быть тот самый кабан, которого ловили в Основинском парке. Об этом они сообщили порталу Е1.
Напомним, что дикое животное целую неделю разгуливало по уральской столице. Его пытались поймать как волонтёры, так и специалисты департамента охраны животного мира, но никому это сделать не удалось. В какой-то момент зверь пропал.
Сейчас выяснить был ли этот кабан тем самым, невозможно. Однако руководитель центра помощи диких животных, который также участвовал в поимке кабана, глядя на фотографии погибшего зверя, предположил, что это может быть тот же кабан, так как возраст у погибшего животного и того, за которым гонялись одинаковый.
Что произошло со зверем и почему он оказался в воде, узнать также не представляется возможным.
Сегодня утром сотрудники «Спецавтобазы» должны были увезти тело кабана на утилизацию, но не нашли его, пишет портал.
Напомним, что дикое животное целую неделю разгуливало по уральской столице. Его пытались поймать как волонтёры, так и специалисты департамента охраны животного мира, но никому это сделать не удалось. В какой-то момент зверь пропал.
Сейчас выяснить был ли этот кабан тем самым, невозможно. Однако руководитель центра помощи диких животных, который также участвовал в поимке кабана, глядя на фотографии погибшего зверя, предположил, что это может быть тот же кабан, так как возраст у погибшего животного и того, за которым гонялись одинаковый.
Что произошло со зверем и почему он оказался в воде, узнать также не представляется возможным.
Сегодня утром сотрудники «Спецавтобазы» должны были увезти тело кабана на утилизацию, но не нашли его, пишет портал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Целую неделю по уральской столице разгуливает дикий кабан
13 сентября 2022
13 сентября 2022
В Екатеринбурге в Пионерском районе обнаружили труп девушки
12 сентября 2022
12 сентября 2022
«Убитая» в Артёмовском собака жива, — уверяют полицейские
12 сентября 2022
12 сентября 2022