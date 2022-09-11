Целую неделю по уральской столице разгуливает дикий кабан

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Впервые дикого кабана в уральской столице местные жители заметили 5 сентября. Однако известно о нем стало только 7 сентября, после того как телеграм-канал «Екатеринбург №1» опубликовал видео очевидцев. Тогда за поимку животного решили взяться волонтёры.Как пишет портал 66.RU, первые два дна кабан находился на территории трамвайного депо на Эльмаше. Затем его видели рядом с Основинским парком и на улицах Пионерского микрорайона.Животное пытались поймать сеткой, но потом пришло понимание, что поймать дикого кабана голыми руками не выйдет, так как он довольно тяжёлый и с клыками. Поэтому безопаснее всего его было бы усыпить из специального ружья, которого у волонтёров нет.«У Спецавтобазы, которая отловом занимается собак, тоже такого нет. Они же вообще с трубочками бегают, как индейцы, и с близкого расстояния собак отстреливают», – рассказал создатель центра реабилитации диких хищников Кирилл Потапов.Такое оружие должно быть в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Также оборудование есть в зоопарке, но там волонтёрам помочь не могут, так как отлов диких животных возможен только после согласования с ведомством.В самом департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области заявили, что их специалист выезжал сразу после того, как стало известно о кабане, но найти дикого зверя не удалось.В воскресенье, 11 сентября, должна была повториться попытка. Однако вчера, 12 сентября, в Основинском парке рядом с детским садом кабана заметили снова. Об этом сообщил портал E1.RU.